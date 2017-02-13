Baiano, pregiudicato marocchino sorpreso a rubare in un garage
di Redazione
13/02/2017
I Carabinieri della Stazione di Baiano, unitamente al personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, al termine di consistente attività info-investigativa, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un pregiudicato di origine marocchina, ritenuto responsabile di furto aggravato. Il 30enne durante la notte, dopo avere forzato la saracinesca si introduceva in un garage di un’abitazione di Baiano ed asportava una bicicletta, un motosega nonché un navigatore satellitare ed un telefono collocati all’interno di un’autovettura. I Carabinieri, dopo aver effettuato un approfondito sopralluogo, avviavano nell’immediatezza i primi accertamenti del caso che consentivano di raccogliere sufficienti elementi di colpevolezza nei confronti dello straniero. L’ulteriore attività effettuata, consentiva ai militari di recuperare parte della refurtiva, per un valore complessivo di circa un migliaio di euro, che veniva restituita al legittimo proprietario. Ricostruita la dinamica dei fatti, per il 30enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.
