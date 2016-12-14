Home Cronaca Avellino, Nigeriana condannata a 6 anni per spaccio e detentzione di droga

di Redazione 14/12/2016

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto una 40enne di origine nigeriana, residente ad Avellino, già nota alle Forze di Polizia. L’arresto è scattato in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Roma, a seguito di sentenza di condanna che imputava alla donna il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi nelle città di Roma, Aprilia, Palermo, Casal di Principe e Napoli.La donna è stata pertanto tratta in arresto ed associata presso la Casa Circondariale di Avellino dove sconterà la pena di 6 anni.