Avellino-Lanusei sfida al vertice: Graziani, 'Costruire mentalità vincente'

di Redazione 21/10/2018

'Il nostro obiettivo è costruire una mentalità vincente'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato il mister dell'Avellino Archimede Graziani nella conferenza stampa della vigilia in vista del match casalingo contro la capolista Lanusei nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Avellino-Lanusei, a centrocampo è indisponibile Kelvin Matute Il Lanusei ha conquistato la vetta nel Girone G proprio dopo la concomitante sconfitta dell'Avellino in trasferta contro l'SFF Atletico, ma per gli irpini è subito tempo di voltare pagina con la sfida al vertice al 'Partenio-Adriano Lombardi' che arriva al momento giusto per avere conferma del fatto che quello di Fregene è stato solo un incidente di percorso. Per quel che riguarda l'11 da mandare in campo dal primo minuto, il mister dell'Avellino Archimede Graziani dovrà fare a meno di Kelvin Matute a causa di un lieve stiramento al flessore della coscia destra. Si stimano per il calciatore tempi di recupero dai 7 ai 10 giorni. Serie D Avellino-Lanusei, modalità di accesso alla Curva Sud dello stadio 'Partenio-Adriano Lombardi' Intanto nei giorni scorsi la società calcistica irpina, nell'invitare i tifosi a presentarsi allo stadio in anticipo rispetto all'orario di inizio del match Avellino-Lanusei, che è fissato alle ore 14,30, ha reso noto che l'accesso alla Curva Sud dello stadio sarà disciplinato come segue: l'accesso ai varchi dal lato Curva Sud/Tribuna Montevergine per chi possiede l'abbonamento annuale; l'accesso ai varchi dal lato Curva Sud/Tribuna Terminio per chi invece è possessore di biglietto.