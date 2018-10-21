Home Sport Avellino-Lanusei risultato finale, marcatori e prossimo turno

di Redazione 21/10/2018

L'Avellino, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è tornato ad occupare la prima posizione in classifica. E questo dopo che oggi, domenica 21 ottobre del 2018, gli irpini hanno battuto per 2 a 1, tra le mura amiche, il Lanusei. Avellino-Lanusei 2-1, decide un rigore di De Vena L'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Mithra, Morero, Dondoni, Nocerino, Tompte, Gerbaudo, Tribuzzi, Parisi, De Vena e Sforzini. Mentre il Lanusei ha opposto La Gorga, Carta, Bonu, Likaxhiu, Congiu, Esposito, De Montis, Nannini, Bernardotto, Ladu e Sicari. A sbloccare il risultato è stato proprio l'Avellino che è andato in vantaggio con Morero. Dopodiché, nella ripresa, prima il Lanusei ha pareggiato con un rigore di Ladu, e poi sempre su rigore l'Avellino ha conquistato la vittoria grazie a De Vena. Nel prossimo turno, che è valido per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, l'Avellino andrà a giocare in trasferta contro il Flaminia. Avellino-Lanusei, espulso Gerbaudo nel finale di partita Il match Avellino-Lanusei è stato diretto dall'arbitro Andrea Bianchi di Perugia coadiuvato dagli assistenti Antonio Signore di Venosa e Giovanni dell’Orco di Policoro. Da segnalare nell'Avellino l'espulsione di Gerbaudo al 44-esimo minuto del secondo tempo.