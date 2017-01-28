Avellino e provincia, aperte le iscrizioni al bando per Guardie Zoofile
di Redazione
28/01/2017
Sono aperte da oggi 28 gennaio fino al 10 febbraio, in tutta la provincia di Avellino, le iscrizioni al Bando di reclutamento per Guardie Zoofile Ambientali Volontarie con attestati riconosciuti dal Ministero del Ambiente, di seguito requisiti e modalità: GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI Requisiti e documenti per l'arruolamento Gli aspiranti agli incorporamenti volontari debbono possedere i seguenti requisiti: ●cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; ●aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di incorporamento, il diciottesimo anno di età; ●idoneità psico-attitudinale al servizio delle Guardie Ecozoofile, dovrà essere accertata tramite certificato anamnestico e certificato di sana e robusta costituzione forniti, in copia originale, nell’istruttoria di Incorporamento; ●non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; ●non essere stati condannati per delitto non colposo; ●non essere imputati per delitti non colposi ne essere sottoposti a misure di prevenzione; ●non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Guardia Ecozoofila. ●Patente Cat. B (Per il servizio Operativo) ●N° 4 fototessera; ●Curriculum vitae. Inviare la propria CANDIDATURA via email a ● [email protected] Per info: 334/6455797 #SCADENZA_BANDO 10 febbraio 2017 https://www.facebook.com/Guardie-Provinciale-Avellino-FARE-Ambiente-1033366063451951/
