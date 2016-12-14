Home Dai Comuni Avellino, convegno sui DSA: il mio valore aggiunto

Avellino - Si terrà sabato 17 dicembre alle ore 10 presso il circolo della stampa di Avellino, il convegno promosso dall’Associazione Forza dei Consumatori, tal titolo “DSA, il mio valore aggiunto” . L'iniziativa promossa dall'associazione irpina Forza dei Consumatori è quella di informare e sensibilizzare la comunità locale e in particolare genitori e insegnanti sul tema del DSA. I recenti studi dimostrano che in ogni classe è presente almeno un alunno con tale disturbo, imparare a riconoscerlo e segnalarlo per un eventuale inquadramento diagnostico farebbe la differenza. Il Presidente di FC Avellino è da anni che promuove iniziative di sensibilizzazione a problemi e tematiche sociali. Tra i relatori: dr.ssa Daniela Arace sociologa, dr Nicola Sciscio neuropsichiatra infantile, dr.ssa Angela Amoroso psicologa, dr Ermelinda Verosimile logopedista, avv. Cettina Infante mediatrice familiare e le conclusioni al presidente di fc avv. Nicola Zinzi.