Home Sport Avellino Calcio: inizia era Graziani, nuovo allenatore della prima squadra

di Redazione 20/08/2018

La società Calcio Avellino SSD, per che riguarda la conduzione tecnica della prima squadra, riparte ingaggiando un allenatore di categoria con oltre 800 panchine all'attivo e con un campionato di Serie D che, nella stagione calcistica 2010-2011, ha vinto con il Mantova. Archimede Graziani con un passato da difensore fino alla C2 Si tratta di Archimede Graziani, classe 1965, che oltre ad essere un allenatore con grande esperienza è stato anche un difensore arrivando a giocare in Serie C2 per la Carrarese in accordo con quanto riporta la Calcio Avellino SSD con una nota. Dopo aver interrotto l'attività agonistica a causa di un grave infortunio, già all'età di 26 anni Archimede Graziani inizia la carriera di allenatore con esperienze maturate non solo con il Mantova, ma anche con l'US Poggibonsi in Lega Pro Seconda Divisione, e con il Lanusei in Serie D. Il nuovo staff tecnico della prima squadra Calcio Avellino SSD Il mister Archimede Graziani sarà affiancato dal vice allenatore Maurizio Macchioni, dal preparatore atletico Pietro La Porta e dal preparatore dei portieri Fabio Patuzzi. La prima squadra è già al lavoro in un mini-ritiro della durata di una settimana al 'Castagneto', il plesso sportivo che si trova nel Comune irpino di Sturno. La Società Sportiva Dilettantistica Calcio Avellino, inoltre, ha pure un nuovo Direttore Sportivo. Si tratta di Carlo Musa, classe 1990, che, con una Laurea Magistrale in Economia Aziendale che è stata conseguita presso l’Università di Roma Tre, già a soli 24 anni era in possesso dell'abilitazione ruolo di Collaboratore della Gestione Sportiva, e due anni dopo pure quella di Direttore Sportivo Professionista.