Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Atripalda, acque reflue di Caseifici nel fiume Rio Rigatore: scattano le deunce

Redazione Avatar

di Redazione

02/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Atripalda, acque reflue di Caseifici nel fiume Rio Rigatore: scattano le deunce
Continua la piaga degli sversamenti nei fiumi che attraversano il nostro territorio. Questa volta è successo ad Atripalda dove i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato degli scarichi che immettevano il liquame di scarto direttamente nella fognatura delle acque bianche andando cosi a finire direttamente nel fiume Rio Rigatore. Ennesima attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno denunciato due legali rappresentanti di due attività casearie atripaldesi, ritenuti responsabili dell’illecito smaltimento di acque reflue industriali, provenienti dal ciclo di lavorazione dei propri caseificio. L’operazione è stata eseguita nell’ambito di un controllo ad ampio spettro disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, finalizzato alla tutela della salute del cittadino e della legalità nella sempre delicata materia ambientale. Gli scarichi delle predette attività erano stati allacciate abusivamente direttamente alla fognatura delle acque bianche, determinando quindi lo scarico di tali reflui schiumosi di colore biancastro direttamente nel fiume. Forse superficialità o forse totale disinteresse per l’ambiente e la salute.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Oggi inizia il Trofeo Nazionale Terra d'Irpinia under 15, tutti al Partenio

Articolo Successivo

De Masi : “ La Libertas è la mia seconda famiglia, è un grande onore esserne il capitano”

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018