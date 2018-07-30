Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Ariano Irpino: il 19 agosto arriva Calypso Quenn

Redazione Avatar

di Redazione

30/07/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Ariano Irpino: il 19 agosto arriva Calypso Quenn
Arriva la "Regina" al "Ariano Folkfestival" che si svolgerà ad  Ariano Irpino, in provinacia di Avellino; domenica 19 agosto; stiamo parlando di Calypso Rose, una figura di spicco nel panorama musicale "calypsonian". Rose è nata in Tobago nel 1940, ha iniziato a scrivere musica e canzoni all'età di 15 anni, è una delle maggiori esponenti del genere. Oggi vive nel Queens a New York, ma torna spesso nella sua terra natia.

Nuovo album

L'artista nel corso del festival irpino presenterà  “So Calypso!”, il suo ultimo album. Rose ha 78 anni, e al suo attivo oltre venti album e circa 800 canzoni scritte da lei; il vero nome di Rose è McArtha Linda Sandy-Lewis; è considerata una delle più grandi musiciste dei Caraibi.

Attivista convinta per i diritti delle donne

Calypso Rose è il simbolo della lotta per i diritti delle donne; impegno e lotta divenuti famosi con la canzone “Leave me alone” incisa nel 2016, in collaborazione con Manu Chao; un brano che è stato eletto a  manifesto di una nuova presa di coscienza di tutte le donne di Trinidad.

In difesa delle lavoratrici malpagate

L'artista ha utilizzato spesso la musica per denunciare e difendere i diritti delle lavoratrici sfruttate e malpagate di Trinidad; lo ha fatto attraverso il brano inciso nel 1070 dal titolo “No madame”; la canzone ha toccato da vicino il primo ministro del Trinidad Eric Williams che fece cambiare la legge e abolire la misera paga di 20 dollari al mese versata ai collaboratori domestici. In merito a quell'episodio Rose ricorda con orgoglio:  “Da quel momento la legge cambiò e i lavoratori domestici ricevettero una paga equa”

Ariano Folkfestival

Il festival irpino di Ariano è la giusta location per un'artista di tale spessore; infatti la manifestazione in svolgimento dal 15 al 19 agosto è alla sua XXIII^ edizione; un successo che si rinnova ogni anno con cifre da capogiro; in circa 23 anni ha proposto più di mille ore di musica, 36 nazioni invitate sul palco, e 20.000 artisti di fama mondiale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Irpinia: lutto per la scomparsa di Stefano Vetrano

Articolo Successivo

Avellino: ladri sprovveduti rubano nel garage del Questore

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018