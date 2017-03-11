Ad Avellino approda "Tutta Salute"
di Redazione
11/03/2017
L’iniziativa“Tutta Salute!”promossa dall’Associazione Pabulum e patrocinata dal Comune di Avellino, dal Consiglio Regionale della Campania e dall’Ordine Nazionale dei Biologi,ha lo scopo di informare i cittadini sulle tematiche della prevenzione, della salute e sul miglioramento dello stile di vita. “L’iniziativaha la finalità di promuovere l’empowerment e l’alfabetizzazione sanitaria (healthliteracy) del cittadino. I seminari offrono ai partecipanti gli strumenti e le competenze per utilizzare al meglio le informazioni del settore sanitario in modo da preservare al meglio la salute”– sostiene la biologa Katya Tarantino, Presidente dell’Associazione Pabulum. “Recenti studi hanno dimostrato che bassi livelli di healthliteracy influenzano negativamente lo stato di salute delle persone, rappresentando un grande fattore di rischio – affermano Graziella Di Grezia,responsabile area medica di Pabulum, e la biologa Giulia Corrado, vicepresidente dell’associazione –inoltre aumentano le diseguaglianze e incrementano i costi a carico del sistema sanitario. É stato riscontrato, infatti, che i soggetti con un basso livello di health literacy non utilizzano in modo appropriato i servizi sanitari, hanno più difficoltà a seguire le indicazioni mediche, ad assumere i farmaci in modo corretto e a mantenersi in salute.” “È un’iniziativa molto interessante e direi formativa per quanto riguarda le tematiche del benessere e della prevenzione – ha dichiarato l’Assessore alle politiche giovanili e alla pubblica istruzione Bruno Gambardella – credo che sia importante, soprattutto ai nostri giorni, tenere maggiormente in considerazione le regole di un corretto stile di vita che possono contribuire a farci svolgere meglio le nostre attività quotidiane”. “La promozione di un corretto stile di vita per la salute dei cittadini - dice il presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Ermanno Calcatelli – è un’iniziativa lodevole, specie se portata avanti da professionisti del sistema sanitario. Grazie all’affermazione del concetto di prevenzione, l’aspettativa di vita di donne e uomini è in graduale ascesa. Ringrazio, dunque, l’Associazione Pabulum per aver organizzato questo importante evento”. “Una sana e corretta alimentazione unita all’esercizio fisico rappresentano i punti fondamentali per la prevenzione di numerose patologie metaboliche e croniche e per migliorare lo stato di salute. Su questo assunto - aggiunge Pierluigi Pecoraro, Consigliere e Delegato Nazionale alla Nutrizione dell’Ordine dei Biologi - è importante, proprio nei nostri territori, recuperare un stile di vita attivo basato sulla dieta mediterranea corrispondente ad un perfetto equilibrio nutrizionale, incrementando il consumo di prodotti alimentari tipici e locali. In questo contesto si inserisce il lavoro del Biologo Nutrizionista, Professionista altamente qualificato per divulgare e promuovere lo stile mediterraneo, aiutando i cittadini a migliorare il proprio benessere.” Nella realizzazione dell’iniziativa si è resa da subito preziosa la collaborazione con la Commissione Specializzandi dell’Ordine Nazionale dei Biologi, nella persona del biologo Vincenzo Cosimato. Straordinario il contributo da parte del SIGM Salerno, Associazione A.M.A et AmA (Salerno), Associazione AAIITO sezione Campania, Forum dei Giovani di Avellino, Associazione Cròmata (Salerno), Associazione Farma e Benessere (Cava de’ Tirreni), Associazione della Terza Età – Università Irpina del Tempo Libero (Avellino), Università Popolare Galeno (Napoli), ATB Consulting, Thema Network, Marsillo Design. L’iscrizione ai seminari è gratuita, ma i posti sono limitati (25).A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione in formato digitale tramite e-mail.Gli incontri si svolgerannoad Avellinonella sede dell’Associazione Pabulum, piazza Aldo Moro n°12. Per richiedere il programma ed il modulo d’iscrizione mandare una e-mail ad [email protected]. Per info: 3299831500. Facebook: “Tutta Salute - Associazione Pabulum”.
