A Torchiati di Montoro è di scena la magia del Natale

A Torchiati di Montoro è di scena la magia del Natale

di Redazione 11/12/2016

Montoro, Domenica 11 a Torchiati sarà una gran festa! A partire dalle ore 18:00 si accenderà l'Albero Alternativo più alto della Campania realizzato artigianalmente dagli associati della Aps SS Salvatore. Verrà inaugurato poi l'Ufficio di Babbo Natale dove grandi e piccini potranno portare la loro Lettera dei desideri ed essere protagonisti del Video "Il Natale che vorrei 2016". Si potranno scattare splendide foto ricordo natalizie e richiederne la stampa immediata! Ai primi 10 bambini un simpatico omaggio! Domenica 11 Dicembre a Torchiati di Montoro è tempo di magia! Uscita Montoro Nord del Raccordo autostradale Avellino - Salerno Per info www.torchiati.it