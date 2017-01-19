Home Sport A.S.D. Montoro 1927, 90 anni di storia su due ruote

di Redazione 19/01/2017

“La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano”. Le parole della canzone di Francesco De Gregori proiettano i dirigenti e appassionati del ciclismo campano a novanta anni fa, nell’anno 1927, quando nella piccola realtà agricola di Montoro, Ciccio Armirante, ciclista dilettante e meccanico, riesce a coinvolgere la famiglia Vietri, proprietaria dell’omonimo pastificio che in quegli anni rappresentava l’unica struttura industriale presente sul territorio, nella creazione di una società ciclistica che rappresentasse questa località nel mondo del ciclismo. “Così nel marzo 1927 Armirante e Matteo Vietri fondarono l’As Montoro 1927 e il primo presidente fu Nicola Vietri. Il primo Luglio 1927 a San Pietro, una località vicina a Montoro, grazie al contributo del Dott. Paolo Trucillo – ricorda Mario Mari attuale presidente del sodalizio – venne organizzata la prima manifestazione su strada. La storia vuole che lungo le strade in terra del comprensorio montorese a vincere fu Ciccio Armirante. La prima edizione della Coppa Montoro si svolse invece nei primi anni ’30 su strade asfaltate” Frasi utili a ricordare il passato e capire il presente. Un passato fatto di sacrifici derivanti dal duro lavoro della terra e la consapevolezza che in questa parte della nostra nazione tutto era più difficile. Ma anche la certezza che ogni impresa avrebbe segnato per sempre la storia di questa comunità e lo spirito di appartenenza a questa terra avrebbe permesso di tramandarla. Sabato 25 Febbraio (ore 17) presso la Sala Congressi del Comune di Montoro, i novanta anni di storia del glorioso sodalizio campano verranno ripercorsi da alcuni dei personaggi che ne hanno scritto organizzato, pedalato e vinto con la maglia in lana cucita sulla pelle, ricordando simpatici aneddoti e imprese del passato, ma anche l’opera di Mario Mari e Giovanni Romano che nella stagione 2014 hanno deciso di aggiungere nuove entusiasmanti pagine alla storia della società. Lo scorso anno il sodalizio è entrata a far parte del gruppo di società giovanili che condividono l’opera promozionale di Stefano Garzelli, tra i giovanissimi. E sarà proprio il vincitore del Giro d’Italia del 2000 a presentare le giovani leve dell’As Montoro 1927 Stefano Garzelli Team (Fonte Radio Corsa Web)